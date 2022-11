Class A Betrag: 218,8 Mio Fr. Coupon: 2,43% Emissionspreis: 100% Liberierung: 16.12.2022 Laufzeit: 3 Jahre, 16.12.2025 (optional) Spätestens 16.12.2031 Yield to Mat.: 2,430% Swapspread 115 BP Erwartetes Rating: AAA/AAA (Fitch/S&P) Valor: 123'210'699 (2) Kotierung: SIX, ab 15.12.2022 Class B Betrag: 22,4 Mio Fr. Coupon: 4,00% Emissionspreis: 100% Liberierung: 16.12.2022 Laufzeit: 3 Jahre, 16.12.2025(optional) Spätestens 16.12.2031 Yield to Mat.: 4% Swapspread 272 BP Erwartetes Rating: AA-/AA- (Fitch/S&P) Valor: 123'210'700 (82) Kotierung: SIX, ab 15.12.2022 Class C Betrag: 14,9 Mio Fr. Coupon: 6,00% Emissionspreis: 100% Liberierung: 16.12.2022 Laufzeit: 3 Jahre, 16.12.2025(optional) Spätestens 16.12.2031 Yield to Mat.: 6% Swapspread 472 BP Erwartetes Rating: A-/BBB+ (Fitch/S&P) Valor: 123'210'701 (6) Kotierung: SIX, ab 15.12.2022

rw/uh