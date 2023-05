Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 5,0% Emissionspreis: 100% Laufzeit: unbestimmt Call-Datum: nach Jahren, am 05.07.2028 Liberierung: 30.05.2023 Yield to Mat.: 5,0% Swap-Spread: +335,75 BP Valor: CH1268922171 Rating: - Kotierung: SIX Stückelung: 5000 Fr.

Der Coupon wird für die ersten 5 Jahre fixiert. Danach wird er alle fünf Jahre neu festgelegt.