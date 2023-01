1. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,35% Emissionspreis: 100,18% Laufzeit: 4 Jahre, 01.03.2027 Liberierung: 01.03.2023 Yield to Mat.: 2,302% Swap-Spread: +85 BP Valor: CH1243651937 Rating: BBB/Baa+/BBB+ (CS/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 27.02.2023 2. Tranche Betrag: 205 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,75% Emissionspreis: 100,079% Laufzeit: 7 Jahre, 01.03.2030 Liberierung: 01.03.2023 Yield to Mat.: 2,737% Swap-Spread: +115 BP Valor: CH1243651945 Rating: BBB/Baa+ (CS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 27.02.2023

ra/pre