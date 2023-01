1. Tranche neu Serie 732 Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,75% Emissionspreis: 100,199% Laufzeit: 6 Jahre und 66 Tage, bis 22.03.2029 Liberierung: 16.01.2023 Yield to Mat.: 1,716% Swap-Spread: +8 BP Valor: CH1239494987 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.01.2023 2. Tranche Serie 733 neu Betrag: 515 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,875% Emissionspreis: 100,002% Laufzeit: 9 Jahre 358 Tage, bis 14.01.2033 Liberierung: 16.01.2023 Yield to Mat.: 1,875% Swap-Spread: +9 BP Valor: CH1239494995 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.01.2023 3. Tranche Serie 725 Aufstockung Betrag: 173 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 358 Mio Fr. Coupon: 1,875% Emissionspreis: 99,322% Laufzeit: 15 Jahre 9 Tage, bis 25.01.2038 Liberierung: 16.01.2023 Yield to Mat.: 1,927% Swap-Spread: +6 BP Valor: CH1199659975 Valor prov.: CH1239495000 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.01.2023

pre