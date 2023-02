1. Tranche neu S.734 Betrag: 396 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,875% Emissionspreis: 100,780% Laufzeit: 7 Jahre 324 Tage, bis 15.01.2031 Liberierung: 21.02.2023 Yield to Mat.: 1,768% Swap-Spread: +8 BP Valor: CH1243651952 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.02.2023 2. Tranche Aufstockung S.728 Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 503 Mio Fr. Coupon: 2,00% Emissionspreis: 101,304% Laufzeit: 11 Jahre 184 Tage, bis 25.08.2034 Liberierung: 21.02.2023 Yield to Mat.: 1,873% Swap-Spread: +7 BP Valor: CH1214797131 Valor prov.: CH1243651960 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.02.2023 3. Tranche Aufstockung S.727 Betrag: 119 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 339 Mio Fr. Coupon: 1,50% Emissionspreis: 93,431% Laufzeit: 19 Jahre 301 Tage, bis 22.12.2042 Liberierung: 21.02.2023 Yield to Mat.: 1,9% Swap-Spread: +6 BP Valor: CH1204259746 Valor prov.: CH1243651978 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 17.02.2023

