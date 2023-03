1. Tranche Serie 738 Betrag: 495 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,0% Emissionspreis: 100,619% Laufzeit: 9 Jahre 322 Tage, bis 03.03.2033 Liberierung: 11.04.2023 Yield to Mat.: 1,931% Swap-Spread: +7 BP Valor: CH1255924420 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 05.04.2023 2. Tranche Serie 739 Betrag: 331 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,0% Emissionspreis: 100,323% Laufzeit: 14 Jahre 351 Tage, bis 02.04.2038 Liberierung: 11.04.2023 Yield to Mat.: 1,975% Swap-Spread: +7 BP Valor: CH1255924438 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 05.04.2023

