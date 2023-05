1. Tranche Aufstockung S. 548 Betrag: 610 Mio (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totelbetrag neu: 1,0 Mrd. Fr. Coupon: 2,625% Emissionspreis: 105,453% Laufzeit: 7 Jahre 268 Tage, bis 14.02.2031 Liberierung: 16.05.2023 Yield to Mat.: 1,862% Swap-Spread: 0 BP Valor: CH0124338937 Valor prov.: CH1264887352 Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.05.2023 2. Tranche Aufstockung S. 739 Betrag: 350 Mio (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totelbetrag neu: 681 Mio Fr. Coupon: 2,0% Emissionspreis: 100,522% Laufzeit: 14 Jahre 316 Tage, bis 02.04.2038 Liberierung: 16.05.2023 Yield to Mat.: 1,959% Swap-Spread: 0 BP Valor: CH1255924438 Valor prov.: CH1264887360 Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.05.2023 3. Tranche Aufstockung S. 723 Betrag: 222 Mio (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totelbetrag neu: 453 Mio Fr. Coupon: 2,25% Emissionspreis: 109,048% Laufzeit: 29 Jahre 49 Tage, bis 05.07.2052 Liberierung: 16.05.2023 Yield to Mat.: 1,846% Swap-Spread: -7 BP Valor: CH1194355074 Valor prov.: CH1264887378 Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.05.2023

pre