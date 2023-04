1. Tranche neu: Serie 571 Betrag: 355 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,0% Emissionspreis: 100,094% Laufzeit: 6,64 Jahre, bis 17.12.2029 Liberierung: 28.04.2023 Yield to Mat.: 1,985% Swap-Spread: +5 BP Valor: CH1239464725 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.04.2023 2. Tranche neu: Serie 572 Betrag: 450 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,05% Emissionspreis: 100,325% Laufzeit: 9,08 Jahre, bis 25.05.2032 Liberierung: 28.04.2023 Yield to Mat.: 2,011% Swap-Spread: +5 BP Valor: CH1239464733 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.04.2023 3. Tranche neu: Serie 573 Betrag: 230 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,10% Emissionspreis: 100,897% Laufzeit: 12 Jahre, bis 27.04.2035 Liberierung: 28.04.2023 Yield to Mat.: 2,015% Swap-Spread: +4 BP Valor: CH1239464741 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.04.2023

