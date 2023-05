1. Tranche neu Serie 574 Betrag: 199 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,7% Emissionspreis: 100,165% Laufzeit: 5,11 Jahre, bis 24.07.2028 Liberierung: 16.06.2023 Yield to Mat.: 1,666% Spread (MS): -5 BP Valor: CH1266847107 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 15.06.2023 2. Tranche Aufstockung Serie 557 Betrag: 302 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1076 Mio Fr. Coupon: 1,65% Emissionspreis: 99,232% Laufzeit: 9,51 Jahre, bis 21.12.2032 Liberierung: 16.06.2023 Yield to Mat.: 1,738% Spread (MS): -6 BP Valor: CH1189217909 Valor prov.: CH1266847115 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 15.06.2023 3. Tranche Aufstockung Serie 565 Betrag: 184 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 518 Mio Fr. Coupon: 2,35% Emissionspreis: 106,786% Laufzeit: 14,42 Jahre, bis 17.11.2037 Liberierung: 16.06.2023 Yield to Mat.: 1,811% Spread (MS): -7 BP Valor: CH1206367596 Valor prov.: CH1266847123 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 15.06.2023

