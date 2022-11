1. Tranche Serie 566 Betrag: 143 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5% Emissionspreis: 100,389% Laufzeit: 4,35 Jahre, bis 19.04.2027 Liberierung: 12.12.2022 Yield to Mat.: 1,408% Swap-Spread: +5 BP Valor: 123'210'702 (4) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.12. 2. Tranche Serie 567 Betrag: 264 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,7% Emissionspreis: 100,660% Laufzeit: 7,97 Jahre, bis 02.12.2030 Liberierung: 12.12.2022 Yield to Mat.: 1,611% Swap-Spread: +6 BP Valor: 123'210'703 (2) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.12. 3. Tranche Serie 568 Betrag: 428 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8% Emissionspreis: 100,510% Laufzeit: 12 Jahre, bis 12.12.2034 Liberierung: 12.12.2022 Yield to Mat.: 1,753% Swap-Spread: +5 BP Valor: 123'210'704 (0) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.12.

cf/rw