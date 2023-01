1. Tranche Aufstockung S. 459: Betrag: 251 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1120 Mio Fr. (bisher 869 Mio) Coupon: 1,0% Emissionspreis: 96,875% Laufzeit: 5,61 Jahre, bis 22.09.2028 Liberierung: 12.02.2023 Yield to Mat.: 1,586% Swap-Spread: +52,6 BP ISIN/Valor: CH1239464535 / 123'946'453 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2023 2. Tranche Aufstockung S. 551: Betrag: 201 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 813 Mio Fr. (bisher 612 Mio) Coupon: 1,4% Emissionspreis: 96,942% Laufzeit: 9,55 Jahre, bis 30.08.2032 Liberierung: 12.02.2023 Yield to Mat.: 1,750% Swap-Spread: +57,0 BP ISIN/Valor: CH1239464543 / 123'946'454 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2023 3. Tranche neu S. 569: Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,9% Emissionspreis: 100,911% Laufzeit: 15 Jahre, bis 12.02.2038 Liberierung: 12.02.2023 Yield to Mat.: 1,830% Swap-Spread: +56,9 BP ISIN/Valor: CH1239464550 / 123'946'455 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 10.02.2023

pre/sta