1. Tranche Serie 563 Betrag: 237 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,625% Emissionspreis: 100,162% Laufzeit: 3,42 Jahre, bis 07.04.2026 Liberierung: 07.11.2022 Yield to Mat.: 1,577% Swap-Spread: +4 BP Valor: 120'636'757 (0) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 04.11.2022 2. Tranche Serie 564 Betrag: 432 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,125% Emissionspreis: 100,547% Laufzeit: 7,78 Jahre, bis 19.08.2030 Liberierung: 07.11.2022 Yield to Mat.: 2,049% Swap-Spread: +5 BP Valor: 120'636'758 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 04.11.2022 3. Tranche Serie 565 Betrag: 260 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,35% Emissionspreis: 100,821% Laufzeit: 15,03 Jahre, bis 17.11.2037 Liberierung: 07.11.2022 Yield to Mat.: 2,285% Swap-Spread: +3 BP Valor: 120'636'759 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 04.11.2022

pre