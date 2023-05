1. Tranche neu (Greenbond): Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,25% Emissionspreis: 100,075% Laufzeit: 5,33 Jahre, bis 02.10.2028 Liberierung: 02.06.2023 Yield to Mat.: 2,24% Swap-Spread: +42 BP Valor: CH1239464816 Rating: A3/A- (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 01.06.2023 2. Tranche Aufstockung (Greenbond) Betrag: 50 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 150 Mio Fr. Coupon: 2,0% Emissionspreis: 99,590% Laufzeit: 3,08 Jahre, bis 01.07.2026 Liberierung: 02.06.2023 Yield to Mat.: 2,14% Swap-Spread: +37,1 BP Valor: CH1232107164 Valor prov.: CH1239464808 Rating: A3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.06.2023

Die Erlöse sollen laut Angaben von PSP zur Finanzierung oder Refinanzierung des Green Asset Portfolios gemäss gültigem Green Bond Framework verwendet werden.