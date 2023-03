1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 2,125% (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,091% Laufzeit: 1 Jahr 178 Tage, bis 11.10.2024 Liberierung: 13.4.2023 Yield to Mat.: 2,066% Swap-Spread: 15+ BP Valor: CH1253456060 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 11.4.2023 2. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 2,25% Emissionspreis: 100,338% Laufzeit: 3 Jahre, bis 13.04.2026 Liberierung: 13.4.2023 Yield to Mat.: 2,133% Swap-Spread: +23 BP Valor: CH1253456078 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 11.4.2023 3. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 2,25% Emissionspreis: 100,111% Laufzeit: 6 Jahre, bis 13.04.2029 Liberierung: 13.4.2023 Yield to Mat.: 2,23% Swap-Spread: +32 BP Valor: CH1253456086 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 11.4.2023

Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, teilte Sika am Abend mit.