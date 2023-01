Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 1,625% Emissionspreis: 100,370% Laufzeit: 6 Jahre, bis 01.02.2029 Liberierung: 01.02.2023 Yield to Mat.: 1,560% Swap-Spread: +7 BP Valor: CH1232107172 Rating: Aa3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.02.2023

Die Anleihe wird sowohl an der Digitalbörse SDX als auch an der Schweizer Börse SIX zum Handel gelistet. Das Clearing kann ebenfals über SDX und SIX gettigt werden.