Class A Notes Betrag: 189,4 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,915% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 15.06.2026 Liberierung: 15.06.2023 Yield to Mat.: 2,915% Spread (MS): +105 BP Valor: CH1264887394 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 13.06.2023 Stückelung: 5000 Fr Class B Notes Betrag: 6,6 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 5,50% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 15.06.2026 Liberierung: 15.06.2023 Yield to Mat.: 5,50% Seread (MS): +363,5 BP Valor: CH1264887402 Rating: A+/A+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 13.06.2023 Stückelung: 100'000 Fr. Class C Notes Betrag: 4 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 7,00% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 15.06.2026 Liberierung: 15.06.2023 Yield to Mat.: 7,00% Spread (MS): +513,5 BP Valor: CH1264887410 Rating: BBB+/BBB+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 13.06.2023 Stückelung: 100'000 Fr.

Der Erlös dient unter anderem der Refinanzierung der per 15. Juni 2023 fälligen ABS-Notes 2020-1.