Die Kurse von Bitcoin und Co. reagieren derweil zwar negativ auf die Nachrichten, halten sich indes angesichts der Schwere der Vorwürfe laut Marktbeobachtern relativ gut. Im Vergleich zum Vortag stand der Bitcoin am Dienstagnachmittag gut 4 Prozent tiefer bei rund 25'500 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte März. Die Blockchain-Handelswährung von Binance (BNB) verliert innerhalb von 24 Stunden derweil bereits über 12 Prozent und damit immerhin knapp 4 Milliarden an Marktkapitalisierung.