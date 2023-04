Im Laufe der Jahre habe die MBO-Aktionärsgruppe ihren Aktionärsbindungsvertrag zwar regelmässig erneuert, so das Communiqué. Zuletzt sei dies 2020 geschehen. Es seien aber Mitglieder in der Zwischenzeit aus der Geschäftsleitung und aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens ausgeschieden. Damit sei der Anteil der Gruppe am Unternehmen in den letzten 16 Jahren schrittweise gesunken.