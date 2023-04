Die Compagnie Bancaire Helvétique mit Hauptsitz in Genf ist eine Privatbankengruppe im Familienbesitz, die 1975 gegründet wurde. Derzeit beschäftigt das Institut laut eigenen Angaben 268 Mitarbeitende an acht Standorten weltweit. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die Bank einen Reingewinn von 20,8 Millionen Franken. Die Kundenvermögen per Ende 2022 beliefen sich auf 13,4 Milliarden Franken. Mit einer Kernkapitalquote von zuletzt 34,5 Prozent gehöre die Bank zu den am besten kapitalisierten Banken der Schweiz, heisst es in der Mitteilung.