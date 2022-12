Das Biopharmaunternehmen Cosmo kommt bei der geplanten Markteinführung von Lumeblue in China weiter voran. So habe der Partner CMS eine klinische Phase III-Studie mit dem Kontrastmittel bei Koloskopien erfolgreich abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Schwerwiegende Nebenwirkungen seien keine festgestellt worden.

14.12.2022 07:50