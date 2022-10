Die Credit Suisse-Aktien notieren gegen 9.40 Uhr um 3,0 Prozent im Plus auf 4,35 Franken. Auch am Bondmarkt zeigt die Massnahme offenbar Wirkung: Die in Euro denominierten Anleihen der CS ziehen um fast 2 Prozent an, wie Reuters berichtet. Derweil geht es mit dem Schweizer Aktienmarkt leicht abwärts (SMI -0,2%).