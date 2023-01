Bei der Credit Suisse baut ein vormaliger Grossaktionär seine Beteiligung weiter ab. Der Anteil der US-Investmentgesellschaft Harris Associates ist nun unter die meldepflichtige Marke von 3 Prozent gesunken, wie einer am Mittwoch publizierten Pflichtmeldung an die Schweizer Börse SIX zu entnehmen ist.

11.01.2023 08:38