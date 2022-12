Über die am Montag von "Inside Paradeplatz" (IP) publik gemachte Klage berichteten auch internationale Medien, unter ihnen die renommierte "Financial Times". In einer Stellungnahme gegenüber AWP schrieb die Credit Suisse, dass sie sich entschieden habe, die Rechtmässigkeit von Leserkommentaren und Texten rechtlich überprüfen zu lassen. "Dies geschieht zum Schutz unserer Mitarbeitenden, die auf dem Blog regelmässig beschimpft und verunglimpft werden."