Die Credit Suisse hat am Euromarkt mit einer vorrangigen unbesicherten Anleihe 500 Millionen Euro aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 3,5 Jahre, das heisst sie endet am 20. August 2026, wie die Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch aus dem Handel erfuhr.

15.02.2023 17:13