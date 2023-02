Angesichts solider Wachstumsraten rechnet die CS für das laufende Jahr mit einem Umsatz von annähernd 4 Milliarden Franken. Dabei käme das Wachstum weiterhin organisch wie auch über Akquisitionen zustande. Die Margen seien derweil zwar nicht so stark wie in anderen Healthcare-Segmenten, aber solide. Zudem sterbe der Konzern an, diese mittelfristig auszubauen.