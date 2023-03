Die Credit-Suisse-Aktien dürften am Donnerstag nach der Unterstützung durch die Nationalbank mit einem satten Plus in den Handel starten. Vorbörliche Indikationen zeigen einen Kursanstieg von über 20 Prozent. Am Vortag war der Kurs um 24 Prozent eingebrochen.

16.03.2023 08:04