Die Credit-Suisse-Aktien sind nach der Unterstützung durch die Schweizerische Nationalbank mit einem massiven Plus in den Handel gestartet. Zur Eröffnung legte die Aktie um 32,6 Prozent auf 2,25 Franken zu. Am Vortag war der Kurs um 24 Prozent eingebrochen.

16.03.2023 09:08