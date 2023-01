Die Credit Suisse wollte die Berichte am Dienstag auf Anfrage nicht weiter kommentieren. In den Beteiligungsmeldungen bei der Schweizer Börse SIX wie auch auf der CS-Homepage und bei der SIX wird der Anteil der Golfstaates allerdings unverändert mit 5,03 Prozent und damit tiefer als in der SEC-Meldung beziffert. Die Diskrepanz zwischen den Angaben könnte laut Beobachtern allerdings auf unterschiedliche meldepflichtige Schwellen bei der SEC und der SIX zurückzuführen sein.