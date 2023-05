Die an der New Yorker Börse kotierten Anteilscheine der Credit Suisse erfüllen die Anfordernisse der New Yorker Börse bezüglich Minimalpreis nicht mehr. Die Schweizer Grossbank hat von der New York Stock Exchange (NYSE) per Anfang Mai eine entsprechende Benachrichtigung erhalten, wie sie am Mittwoch mitteilte.

31.05.2023 08:35