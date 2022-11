Auch gegenüber dem Franken verlor der Dollar deutlich an Wert und unterschritt kurz nach Powells Rede die Marke von 0,95. Zuletzt kostete der Dollar 0,9450 Franken. Der Euro, der am Nachmittag gegenüber dem Franken noch deutlich an Wert eingebüsst und bei 0,97875 das Tagestief markiert hatte, hat sich inzwischen wieder sehr deutlich über die Marke von 0,98 vorgearbeitet. Zuletzt notierte das Währungspaar EUR/CHF bei 0,9841.