Der Euro unterbrach so seinen jüngsten Aufwärtstrend. Vor allem die Erwartung eines absehbaren Endes der Leitzinserhöhungen in den USA hatte den Dollar zuletzt belastet. Nun zeigte er sich wieder stärker. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Greenback zu und überschritt die Marke von 0,89 Franken. Zuletzt notierte er bei 0,8943. Am Morgen hatte er noch 0,8879 Franken gekostet. Das Währungspaar EUR/CHF zeigt sich derweil nur leicht verändert bei 0,9837 nach 0,9827 am Morgen.