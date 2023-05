Wenig Bewegungen gab es am Nachmittag bei den Währungen. Der Euro hat sich am Freitag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0791 nach 1,0794 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel war der Euro mit 1,0760 Dollar auf den niedrigsten Stand seit Ende März gefallen.

19.05.2023 17:02