Der Dollar hat mit der Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA zum Euro wie zum Franken nachgegeben. Der Euro ist am Donnerstag erstmals seit neun Monaten über 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag wurden für die Gemeinschaftswährung zeitweise 1,0838 Dollar gezahlt. So hoch stand der Kurs zuletzt im April 2022. Zuletzt ist der Kurs auf 1,0802 Dollar zurückgefallen.

12.01.2023 16:55