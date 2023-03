Neue Börsenturbulenzen haben den zuletzt etwas erstarkten Euro am Mittwoch deutlich belastet. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,0575 US-Dollar aber wieder etwas mehr als am Nachmittag in Europa. Am frühen Morgen hatte der Kurs noch bei 1,0733 notiert.

15.03.2023 21:19