Zum Franken gab der Dollar ebenfalls zunächst nach, um dann auf ein neues Tageshoch auszuschlagen. Am Abend etablierte er sich mit 1,0018 leicht über der Parität zur Schweizer Währung. Der Euro zeigt sich zum Franken derweil wenig verändert, am Abend notiert er mit 0,9858 Fr. leicht schwächer als noch am Vormittag.