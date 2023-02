Der Dollar ist am Mittwoch nach der US-Zinsentscheidung gegenüber dem Euro gefallen. Das Währungspaar EUR/USD näherte sich der Marke von 1,10. Am Abend kostete der Euro 1,0996 Dollar und damit so viel wie seit April 2022 nicht mehr. Vor der Entscheidung der US-Notenbank hatte der Eurokurs noch bei rund 1,09 Dollar gelegen.

01.02.2023 21:15