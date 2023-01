Der Kurs des Dollars ist am Freitag nach schwachen Daten aus dem US-Dienstleistungssektor deutlich gesunken. Am Nachmittag kostet der Euro 1,0612 US-Dollar. Am Mittag war der Euro zur US-Währung noch bis auf 1,0484 Dollar gefallen und hatte den niedrigsten Stand seit etwa einem Monat erreicht.

06.01.2023 17:36