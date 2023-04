Die Feinunze Gold schnellte nach den US-Daten in die Höhe und wurde am Nachmittag in London bei 2022 Dollar gehandelt. Das waren 37 Dollar mehr als am Montag. Anleger sehen nun offensichtlich ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA näherrücken. Diese Aussicht belastete den Dollar und verlieh dem Goldpreis Auftrieb. Weil Gold auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt wird, macht ein schwächerer Dollar das Edelmetall günstiger. Dies sorgt für eine stärkere Nachfrage und treibt den Preis in der Regel nach oben.