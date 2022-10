Der Dollar legte am Montag auch zum Franken an Wert zu. Am späten Abend kostet die US-Währung 0,9994 Franken, nachdem sie am Nachmittag die Marke von 1,00 Franken überschritt und auch seither immer wieder zwischenzeitlich über der Parität notierte. Gleichzeitig verteuerte sich auch der Euro zum Franken. Am späten Abend notiert das EUR/CHF-Paar mit 0,9708 Franken wieder über der Marke von 0,97 Franken.