Der US-Dollar hat am Mittwoch nach US-Verbraucherpreisdaten deutlich an Wert verloren. Am späten Nachmittag notierte das EUR/USD-Währunspaar bei 1,0995 US-Dollar, zwischenzeitlich war es gar auf 1,1005 gestiegen, was dem höchste Stand seit Anfang Februar entspricht. Im frühen Handel hatte der Euro nur knapp über der Marke von 1,09 Dollar notiert.

12.04.2023 17:12