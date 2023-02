Auch zum Schweizer Franken rückte der Euro vor, nachdem das EUR/CHF-Währungspaar am Vortag klar unter die Parität zurückgefallen war. Derzeit erholt sich der Euro davon und notiert nun bei 0,9982 nach 0,9960 Franken am Morgen und 0,9945 am Dienstag. Der Dollar gibt nach und steht bei 0,9141 nach Kursen zu 0,9158 Franken am Morgen. Am Dienstagmittag notierte er noch über der Marke von 0,92 Franken.