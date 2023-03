Der Franken, in den sich die Anleger am Vortag noch geflüchtet hatten, verliert gegenüber Euro und US-Dollar derweil am Dienstag wieder leicht an Wert. So kostete der Euro mit 0,9800 Franken zuletzt wieder mehr als am Vorabend (0,9789), wobei der Tageszenit vom Nachmittag (0,9827) inzwischen bereits wieder unterschritten ist. Das USD/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9127 gehandelt - am Montagabend hatte es noch bei 0,9113 notiert.