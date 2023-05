Sehr schwache Konjunkturdaten aus den USA wiederum stützten den Euro nur vorübergehend. Der Frühindikator für die Industrie in der Region New York trübte sich deutlich stärker als erwartet ein. Der Empire-State-Index erlitt den stärksten Rückgang seit April 2020. Eine Abschwächung der Wirtschaft in den USA spricht tendenziell gegen weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank.