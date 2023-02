Der Wochenauftakt am Devisenmarkt verlief ruhig. Konjunkturdaten stehen am Montag nur wenige auf dem Programm: In der Eurozone werden am Nachmittag Zahlen zur Konsumentenstimmung erwartet, die an den Märkten in der Regel aber nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.