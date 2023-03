Zum Schweizer Franken hat sich die europäische Währung am Donnerstag nur wenig bewegt, am Abend notiert sie mit 0,9968 fast auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Der US-Dollar hat sich dagegen auch zum Franken verbbilligt: Mit 0,9138 Franken notiert der "Greenback" gut einen halben Rappen tiefer als Mittwochabend.