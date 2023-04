Die Marke von 1,10 US-Dollar hat sich am Freitag erneut als zu hohe Hürde für den Euro erwiesen. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich weitgehend innerhalb der Handelsspanne vom Vortag - im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,0984 Dollar nahe am Tageshoch gehandelt.

21.04.2023 21:36