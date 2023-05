Zu den grossen Verlierern am Markt zählte hingegen der Südafrikanische Rand, der am Nachmittag im Handel mit dem US-Dollar auf ein Rekordtief gefallen war. Für einen Dollar wurden 19,60 Rand gezahlt und damit so viel wie noch nie. Zuvor hatte die Notenbank des Landes den Leitzins zwar wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte auf 8,25 Prozent angehoben. Gleichzeitig warnte die Zentralbank aber auch vor einer weiteren Kursschwäche der Landeswährung.