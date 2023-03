Auslöser der Euro-Verluste waren neuerliche Turbulenzen im Bankensektor. In Europa sorgte ein Kurseinbruch der Schweizer Grossbank Credit Suisse für erhebliche Verwerfungen an den Börsen. Die Aktienwerte anderer Geldhäuser gaben ebenfalls deutlich nach, viele Börsenindizes sackten ab. Als sicher empfundene Anlagehäfen wie der Dollar wurden gesucht, was den Euro im Gegenzug taumeln liess. Gefragt war auch der japanische Yen, der als Rückzugswährung in unsicheren Zeiten gilt.