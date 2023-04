Der Euro hat sich am Donnerstag nach zeitweise heftigen Kursausschlägen wieder etwas von der Marke von 1,10 US-Dollar entfernt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt noch 1,0962 Dollar. Auch zum Franken hat der Euro am Abend nachgegeben und ist dabei unter die Marke von 0,98 gefallen. Das war zuletzt Mitte März der Fall. Derzeit geht der Euro zu 0,9795 Franken um und der Dollar kostet 0,8935 Franken.

20.04.2023 21:51