Im Handelsverlauf am Freitag aber wurden die zähen Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze abrupt unterbrochen, was den Dollar schwächte und den Euro im Gegenzug stützte. Die republikanischen Unterhändler verliessen die Gespräche nur etwa eine Stunde nach Beginn. Der Verhandlungsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Garret Graves, sagte vor Journalisten, die Demokraten von Präsident Joe Biden agierten "unvernünftig", und in den Gesprächen gebe es eine Pause.